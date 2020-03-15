Губерниев: девочки, чувак с «Евроспорта» Фуркада с победой в КМ поздравлял!

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев рассказал, что корреспондент канала «Евроспорт» после гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти поздравил француза Мартена Фуркада с завоеванием Кубка мира в общем зачёте.
«Ой, а на канале «Евроспорт»… девочки, там профи Курдюков не комментировал, а иной чувак с микрофоном Фуркада с биатлонным Кубком мира поздравлял! Коллега, правила выучи, наконец то...» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграм».
По правилам Международного союза биатлонистов, в конце сезона из итоговой суммы баллов, набранных спортсменами за все личные гонки, вычитаются два худших результата. В итоге, в случае с противостоянием Фуркада и норвежца Йоханнеса Бё, ситуация сложилась таким образом, что перед гонкой преследования в догоняющих оказался француз. При этом даже победы не хватило Фуркаду, чтобы обойти Бё, который финишировал четвёртым.
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