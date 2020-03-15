Вирер: горжусь тем, что подняла итальянский флаг на вершину в такой трудный момент

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, второй год подряд завоевавшая «Большой хрустальный глобус», обратилась со словами поддержки к соотечественникам.
Судьба трофея решалась в последней гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти. До последнего огневого рубежа ситуация складывалась против итальянки, но на «стойке» её соперница, норвежка Тириль Экхофф допустила сразу три промаха и финишировала лишь на позицию выше Вирер. Для победы в кубковом зачёте этого не хватило. Добавим, что Вирер также завоевала Малый глобус в зачёте масс-стартов.
«Странно праздновать, но я горжусь тем, что подняла итальянский флаг на вершину в такой трудный для всех итальянцев момент. Если надежда не потеряна, можно выиграть все гонки как в спорте, так и в жизни. Я благодарю всех, которые помогал мне и были рядом со мной», — написала Вирер на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Доротеи Вирер
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