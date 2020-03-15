Драчёв — о завершившемся Кубке мира для россиян: в целом хотелось бы лучше

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги Кубка мира сезона-2019/2020 для российских биатлонистов.
«В начале сезона, в принципе, всё шло хорошо, ребята и девчонки были в тройке призёров, причём девочки шли вторыми, очень плотно боролись. И выступления у них были хорошие, первые три этапа мы прошли очень хорошо, как не выступали в последнее время. Однако новогодний этап подготовки и январские этапы Кубка мира выбили команду очень серьёзно, сумели поднять команду и собраться на чемпионате мира, но в целом хотелось бы лучше.
У мужчин очень надеялись на поддержку Матвея Елисеева и молодых ребят, но только Эдуард Латыпов после чемпионата мира более-менее вошёл в хорошую спортивную форму, однако так и не смог со стрельбой справиться, хотя периодически и удивлял в некоторых гонках», — цитирует Драчёва ТАСС.
Напомним, лучший результат среди российских биатлонистов в общем зачёте мира показал Александр Логинов — седьмое место, среди биатлонисток выше всех расположилась Екатерина Юрлова-Перхт (17-е место).
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