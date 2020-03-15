Члены сборной Франции уронили Фуркада, раскачивая его после последней в карьере победы

Французские биатлонисты уронили соотечественника, Мартена Фуркада, когда качали его после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Права на видео принадлежат IBU. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере L'Equipe.

Победа в гонке преследования не позволила Фуркаду выиграть общий зачёт Кубка мира. Обладателем «Большого хрустального глобуса» стал норвежец Йоханнес Бё, финишировавший в последней гонке сезона четвёртым.

Напомним, о завершении карьеры по итогам сезона Мартен сообщил после спринтерской гонки в Контиолахти. Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира. Выигрывал «Большой хрустальный глобус» 7 лет подряд, пока в сезоне-2018/2019 трофей не отобрал норвежец Йоханнес Бё.