Фуркад: впервые за 12 лет я покидаю Кубок мира здоровым. Вот что значит опыт
Французский биатлонист Мартен Фуркад своеобразно подвёл итоги последнего сезона в профессиональном спорте.
«Впервые за 12 лет карьеры покидаю Кубок мира, будучи здоровым. Вот что значит опыт», — написал Мартен в «Твиттере».
Фуркад выиграл последнюю гонку сезона на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), однако этого не хватило для завоевания восьмого «Большого хрустального глобуса» в карьере. Главный трофей сезона выиграл Йоханнес Бё из Норвегии.
Напомним, о завершении карьеры по итогам сезона 31-летний француз сообщил после спринтерской гонки в Контиолахти. Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира. Выигрывал «Большой хрустальный глобус» 7 лет подряд, пока в сезоне-2018/2019 трофей не отобрал норвежец Бё.
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Последний финиш в карьере Фуркада. Видео
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