Чепиков: хочется, чтобы в сборной был не один лидер, но на это нужно время

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков ответил на вопрос, перевешивает ли золотая медаль Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону неудачи остальной команды.



«Конечно, хотелось, чтобы выступления были лучше, чтобы было больше призовых мест. В то же время золотая медаль Логинова, которой ждали больше 10 лет, — это определённое достижение.

Были технические нюансы, проблемы с оружием. В ходе сезона вносили корректировку в работу лыж, была усилена сервис-бригада, что и дало хороший результат на чемпионате мира. Конечно, хотелось бы более стабильных результатов, чтобы у нас был не только один лидер, но для этого нужно время», — цитирует Чепикова «Р-Спорт».



Напомним, Логинов стал единственным представителем сборной России, кому удалось завоевать медали на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Александр стал победителем спринта и бронзовым призёром гонки преследования.