Васильев: Фуркад давно разочаровал меня как человек. Не хочется петь ему дифирамбы

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира, семикратного обладателя Кубка мира в общем зачёте француза Мартена Фуркада завершить карьеру.



«Фуркад? Здесь всё понятно, он давно разочаровал меня. Человека характеризуют не только достижения в какой-то области, а прежде всего именно человеческие качества. Спортивные соревнования завершаются, уходят в историю, а человека запоминают по его качествам, поступкам, поведению.



Фуркад, в этом отношении на протяжении всей карьеры вёл себя недостойно. Казалось бы, сегодня надо его хвалить. Всё-таки он завершил яркие выступления в спорте, надо ему какие-то дифирамбы петь. А мне не хочется. Он меня разочаровал как человек. Да, карьера блестящая, он завоевал очень много титулов. И всё же как человек оставил огромное разочарование», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

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