Васильев: Фуркад давно разочаровал меня как человек. Не хочется петь ему дифирамбы

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира, семикратного обладателя Кубка мира в общем зачёте француза Мартена Фуркада завершить карьеру.
«Фуркад? Здесь всё понятно, он давно разочаровал меня. Человека характеризуют не только достижения в какой-то области, а прежде всего именно человеческие качества. Спортивные соревнования завершаются, уходят в историю, а человека запоминают по его качествам, поступкам, поведению.
Фуркад, в этом отношении на протяжении всей карьеры вёл себя недостойно. Казалось бы, сегодня надо его хвалить. Всё-таки он завершил яркие выступления в спорте, надо ему какие-то дифирамбы петь. А мне не хочется. Он меня разочаровал как человек. Да, карьера блестящая, он завоевал очень много титулов. И всё же как человек оставил огромное разочарование», — цитирует Васильева «Матч ТВ».
- 15 марта 2020
-
17:28
-
16:58
-
16:21
-
15:20
-
12:55
-
11:12
-
11:01
-
10:31
-
09:47
-
00:51
-
00:22
-
00:01
- 14 марта 2020
-
23:15
-
22:55
-
22:26
-
21:30
-
20:13
-
20:03
-
19:40
-
18:58
-
18:45
-
18:23
-
18:14
-
17:51
-
17:42
-
17:26
-
17:14
-
16:53
-
16:26
-
16:18
-
15:29
-
13:30
-
12:58
-
12:28
-
11:55