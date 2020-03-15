Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Васильев: нужно кардинально менять систему управления Союза биатлонистов России

Васильев: нужно кардинально менять систему управления Союза биатлонистов России
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги выступлений российских биатлонистов в Кубке мира сезона-2019/2020.

«В целом, думаю, нельзя сказать, что сезон сложился совсем уж провально: были и пьедесталы, и золотая и бронзовая медали Александра Логинова на чемпионате мира. Но, конечно, если в общем и целом смотреть на выступления мужчин и женщин, то ожидали мы лучших результатов. Но, на мой взгляд, виной тому даже не подготовка спортсменов. Это уже апогей всего того, что российский биатлон сегодня собой представляет. Главная проблема — это, конечно, системные просчёты в управлении. В том числе ошибочные назначения. Но тут большой список пунктов того, что было ошибочно сделано. А выступления спортсменов — это уже следствие.

Нужно кардинально менять систему управления Союза биатлонистов России. Я, конечно, могу ошибаться, но, учитывая мой опыт, я вижу очевидные системные просчёты, которые не позволяют нашим биатлонистам показывать хорошие результаты. Это всё по капельке, по капельке — и уже полноводная река течёт. Это как раз в нашем случае», — приводит слова Васильева сайт «Матч ТВ».

Самая неоднозначная концовка биатлонного сезона. Это было круто и печально
Эпидемия помогла сделать борьбу за Кубок мира удивительно яркой.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020