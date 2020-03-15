Васильев: нужно кардинально менять систему управления Союза биатлонистов России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги выступлений российских биатлонистов в Кубке мира сезона-2019/2020.

«В целом, думаю, нельзя сказать, что сезон сложился совсем уж провально: были и пьедесталы, и золотая и бронзовая медали Александра Логинова на чемпионате мира. Но, конечно, если в общем и целом смотреть на выступления мужчин и женщин, то ожидали мы лучших результатов. Но, на мой взгляд, виной тому даже не подготовка спортсменов. Это уже апогей всего того, что российский биатлон сегодня собой представляет. Главная проблема — это, конечно, системные просчёты в управлении. В том числе ошибочные назначения. Но тут большой список пунктов того, что было ошибочно сделано. А выступления спортсменов — это уже следствие.

Нужно кардинально менять систему управления Союза биатлонистов России. Я, конечно, могу ошибаться, но, учитывая мой опыт, я вижу очевидные системные просчёты, которые не позволяют нашим биатлонистам показывать хорошие результаты. Это всё по капельке, по капельке — и уже полноводная река течёт. Это как раз в нашем случае», — приводит слова Васильева сайт «Матч ТВ».