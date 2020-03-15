Й. Бё поддержал решение организаторов сократить, но не отменить этап КМ в Контиолахти

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, накануне во второй раз подряд выигравший «Большой хрустальный глобус», выразил мнение, что организаторы этапа Кубка мира в Контиолахти поступили правильно, отменив только эстафеты и закрыв доступ для зрителей. Накануне старта была высокая вероятность отмены этапа в Финляндии, подобно тому как ранее был отменён финал в Норвегии.
«Отлично себя чувствую. Организаторы сдержали интерес СМИ и не пустили зрителей на стадион. Мы находились в своей собственной, полностью контролируемой нише. Хотя в мире есть ужасные новости о коронавирусе, в свете которых удивляет, что этап не отменили, но думаю, организаторы всё сделали правильно, чтобы всё прошло хорошо.
Если бы вы спросили меня до этапа, следовало ли его отменить, я бы сказал «да», ведь я лидировал, но если бы вы спросили моих преследователей, они бы сказали «нет», — приводит слова Бё NRK.
Бё ещё перед этапом в Контиолахти опережал француза Мартена Фуркада в общем зачёте с учётом итогового вычета двух худших гонок. Однако как раз в Финляндии Фуркад мог опередить Бё, если бы норвежец оказался всего на одну позицию ниже в гонке преследования.
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