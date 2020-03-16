Чепиков: занести этот год себе в плюс могут только Логинов, Елисеев и Халили

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал результаты сборной России по биатлону в прошедшем сезоне.
«В плюс этот год могут занести себе Логинов, Елисеев и Халили. Остальные выглядят не так, как мы этого хотели. Радует, что появилось несколько новых имен, в том числе Кристина Резцова и тот же Карим Халили. Также выделю удачное выступление на юниорском чемпионате мира, юношеских Олимпийских играх. Теперь надо грамотно подвести и сохранить ребят, которые выйдут у нас из юниорского возраста.
Тяжело позитивно оценивать сезон Поршнева, несмотря на награду IBU. У Никиты были проблемы со здоровьем, из-за болезни он пропустил часть подготовительного периода. Возможно, по этой причине он не смог максимально проявить себя. Будем надеяться, что в следующем году спортсмен сможет прибавить», — приводят слова Чепикова «Известия».
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