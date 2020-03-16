Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Чепиков: занести этот год себе в плюс могут только Логинов, Елисеев и Халили

Чепиков: занести этот год себе в плюс могут только Логинов, Елисеев и Халили
Биатлон 0

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал результаты сборной России по биатлону в прошедшем сезоне.

«В плюс этот год могут занести себе Логинов, Елисеев и Халили. Остальные выглядят не так, как мы этого хотели. Радует, что появилось несколько новых имен, в том числе Кристина Резцова и тот же Карим Халили. Также выделю удачное выступление на юниорском чемпионате мира, юношеских Олимпийских играх. Теперь надо грамотно подвести и сохранить ребят, которые выйдут у нас из юниорского возраста.

Тяжело позитивно оценивать сезон Поршнева, несмотря на награду IBU. У Никиты были проблемы со здоровьем, из-за болезни он пропустил часть подготовительного периода. Возможно, по этой причине он не смог максимально проявить себя. Будем надеяться, что в следующем году спортсмен сможет прибавить», — приводят слова Чепикова «Известия».

Черезов: любителям биатлона будет не хватать Фуркада, но борьба за КМ будет напряжённой
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020