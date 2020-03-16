Куклина: нам есть чему поучиться у Вирер
Российская битлонистка Лариса Куклина в своём «инстаграме» опубликовала фотографию с двукратной обладательницей «Большого хрустального глобуса» итальянкой Доротеей Вирер.
«Поздравляю Доротею Вирер с великолепным сезоном. Нам есть чему у неё поучиться. Впереди новые сражения. Увидимся в следующем сезоне», — написала Куклина.
Фото доступно в «инстаграме» Ларисы Куклиной.
В общем зачёте Кубка мира Вирер опередила норвежку Тириль Эхкофф на семь очков. Третье место заняла представительница Германии Денизе Херрман. Куклина стала 21-й. Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, завершила сезон на 17-й позиции.
Кубок мира по биатлону сезона-2019/2020 был завершён досрочно в связи с угрозой распространения коронавируса.
Вирер: решение о продолжении карьеры приму весной
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