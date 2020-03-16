Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Драчёв подтвердил перенос чемпионата России по биатлону

Драчёв подтвердил перенос чемпионата России по биатлону
Биатлон / Чемпионат России 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что чемпионат России по биатлону, который должен был пройти в Ханты-Мансийске с 26 марта по 3 апреля, не состоится в заявленные сроки. Ранее появилась информация, что из-за угрозы распространения коронавируса соревнования могут перенести на ноябрь 2020 года.

«Руководствуясь решениями Роспотребнадзора, министерства спорта и губернатора ХМАО в связи с угрозой распространения коронавируса, в марте чемпионат России мы точно проводить не будем», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.

Чемпионат России по биатлону может быть перенесён на ноябрь
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020