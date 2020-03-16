Драчёв подтвердил перенос чемпионата России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что чемпионат России по биатлону, который должен был пройти в Ханты-Мансийске с 26 марта по 3 апреля, не состоится в заявленные сроки. Ранее появилась информация, что из-за угрозы распространения коронавируса соревнования могут перенести на ноябрь 2020 года.

«Руководствуясь решениями Роспотребнадзора, министерства спорта и губернатора ХМАО в связи с угрозой распространения коронавируса, в марте чемпионат России мы точно проводить не будем», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.