Симон Фуркад сообщил, что у его 6-недельной племянницы был диагностирован коронавирус

Французский биатлонист Симон Фуркад, завершивший карьеру по окончании сезона-2018/2019, сообщил, что у его племянницы диагностирован коронавирус.
«Всем псевдоэкспертам, которые в социальных сетях заявляют, что коронавирус является проблемой только для пожилых людей, позвольте сказать: моя племянница, которой всего шесть недель, только что была выписана после трёхдневной госпитализации из-за коронавируса», — написала Фуркад в своём «твиттере».
Симон Фуркад является братом пятикратного олимпийского чемпиона, двукратного серебряного призёра Олимпийских игр, 13-кратного чемпиона мира, семикратного обладателя Кубка мира в общем зачёте Мартена Фуркада, который завершил карьеру на минувшей неделе.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.
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