Драчёв: думаю, что успеем провести чемпионат России в ноябре

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал планы по переносу чемпионата России на осень 2020 года.

«Спортсмены пока не успели отреагировать на перенос чемпионата России. Для нас это было сложное решение, у нас были постоянные консультации по этой теме. Приняли решение не проводить первенство России, как было запланировано ранее. Сейчас идёт наплыв, отменяются многие футбольные и хоккейные игры. Для нас крайне важно здоровье спортсменов и наших жителей.

Думаю, что успеем провести чемпионат России в ноябре. Проведём отборочный этап в Ханты-Мансийске», — заявил Драчёв в эфире программы «Все на Матч».

Изначально предполагалось, что чемпионат России будет проходить с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.