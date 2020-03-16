Российских биатлонистов не стали отправлять на карантин после возвращения из Контиолахти
Члены сборной России по биатлону не были отправлены на карантин после возвращения с этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБР. Этап Кубка мира в Контиолахти стал последним в текущем сезоне. Заключительный этап в Хольменколлене (Норвегия) был отменён из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования в Контиолахти проводились без зрителей.
«На карантин не отправили. В самолёте всем измерили температуру, выдали маски, дали заполнить анкеты, двое из команды случайным образом были выбраны для прохождения тестирования.
Биатлонисты, которые живут не в Москве, сейчас ожидают своих рейсов домой», — говорится в сообщении пресс-службы.
В Финляндии коронавирус диагностировали уже у 272 человек.
Васильев: вся эта история с коронавирусом надуманная и раздутая
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