Российских биатлонистов не стали отправлять на карантин после возвращения из Контиолахти

Члены сборной России по биатлону не были отправлены на карантин после возвращения с этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБР. Этап Кубка мира в Контиолахти стал последним в текущем сезоне. Заключительный этап в Хольменколлене (Норвегия) был отменён из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования в Контиолахти проводились без зрителей.

«На карантин не отправили. В самолёте всем измерили температуру, выдали маски, дали заполнить анкеты, двое из команды случайным образом были выбраны для прохождения тестирования.

Биатлонисты, которые живут не в Москве, сейчас ожидают своих рейсов домой», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Финляндии коронавирус диагностировали уже у 272 человек.