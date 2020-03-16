Драчёв: Мирнова — одновременно и надежда, и разочарование сезона

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о выступлении россиянок в завершившемся сезоне. Лучшей среди россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 17-е место в общем зачёте.

«Можно ли ждать изменений в тренерском штабе сборной? Я бы сказал так: мы должны ждать улучшения результатов наших девочек. Вы, наверное, увидели, что к концу сезона и Лариса Куклина улучшила выступления.

Мы ждали поддержки и от Светы Мироновой, которая декабрь прошла великолепно – это была наша надежда на весь сезон, может быть, даже такая же, как и Александр Логинов. Мы надеялись на неё – и на чемпионате мира, и на всех этапах Кубка мира.

Но вот что-то случилось, сейчас мы разбираемся, что. И та же Катя Юрлова, которая проявила себя самой лучшей спортсменкой. Мы её знаем, мы её понимаем – она к основному старту всегда умела подойти.

Миронова – это одновременно и надежда, и разочарование сезона. Лично я разобрался, уже знаю, в чём дело, но здесь говорить об этом не буду. Мы будем говорить об этом на тренерском совете и лично Виталию Норицыну», — сказал Драчёв в эфире программы «Все на Матч».