Украинка Пидгрушная: я лузер этого года

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Елена Пидгрушная оценила выступление в сезоне. В общем зачёте Кубка мира она заняла 25-е место.
«Сезон, конечно, выдался неоднозначным. С одной стороны у нас есть медаль чемпионата мира, есть медали чемпионата Европы, но в тоже время не лучшие выступления на этапах Кубка мира. Достаточно смазан этот год, далеко не всё получалось. Я думаю, у каждого из нас есть некий осадок, можно было бы сказать — если бы не… Ну а я так вообще лузер этого года, собрала все ошибки, которые только можно было сделать. И когда сейчас смотришь протокол, если бы не дисквалификация в смешанной эстафете в Поклюке, мы бы вернули квоту. Ну, каюсь, принимаю, но ничего изменить не могу, к сожалению», — цитирует Пидгрушную Xsport.
Елена также рассказала о ближайших планах.
«Сейчас у нас в планах чемпионат Украины в Буковеле, но опять-таки, мы прекрасно понимаем, что он под вопросом. Пока неизвестно состоится или нет. В первую очередь не из-за организации, а позволит ли эпидемиологическая ситуация в стране. Потому что сейчас вводится много ограничительных мер по защите от коронавируса, и нас это также коснётся», — сказала биатлонистка.
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