«Прости и спасибо». Симон Фуркад обратился к брату Мартену, завершившему карьеру

Французский биатлонист Симон Фуркад обратился к младшему брату Мартену, который на минувшей неделе завершил карьеру.

«Знаю, на кого ты смотрел тогда в Ванкувере. Знаю, что из-за моей гордости тот момент был для тебя не таким радостным, каким мог бы быть. Я видел, как меня обходит младший брат, и не мог этого принять.

Тогда я не мог представить, каким чемпионом и человеком ты станешь и, когда спустя два года в вакс-кабине в Рупольдинге благодаря нескольким словам ты позволил мне выиграть мою единственную личную медаль на чемпионатах мира, я знал, что наше соперничество в спорте никогда не станет важнее братских отношений.

Спасибо за всё, что ты дал мне, нашей семье, нашей команде, нашей дисциплине и спорту в целом. Сегодня я уже не эгоистичен, как было в Ванкувере. Но это стало началом твоего пути.

Прости и спасибо", — написал Симон Фуркад.

Пост доступен в «инстаграме» Симона Фуркада.

Мартен — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции.