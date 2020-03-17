Пидгрушная: странно, что несколько возрастных биатлонистов задержалось

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала решение завершить карьеру француза Мартена Фуркада и представительницы Финляндии Кайсы Мякяряйнен.

«Всегда мы говорим, что незаменимых людей нет. Когда-то то же самое касалось Бьорндалена – ушёл он, и ярко светила звезда Фуркада. Сейчас уйдёт он, будет феерить Бё или следующие спортсмены, которые появятся после него. То же самое у девушек. Это биатлон, он активный, развивается, меняется.

Сейчас наоборот странно, что несколько таких возрастных спортсменов задержалось. Потому что когда мы открываем стартовый протокол и видим, что там в основном все 90-х годов рождения, то уже даже мы со своими восьмидесятыми чувствуем себя старшим поколением. Хотя нас также ещё достаточно много", — приводит слова Пидгрушной Xsport.

Украинка Пидгрушная: я лузер этого года

«Прости и спасибо». Симон Фуркад обратился к брату Мартену, завершившему карьеру