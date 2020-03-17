«Мы идиоты». Симон Фуркад раскритиковал французов за безответственность во время эпидемии

Французский биатлонист Симон Фуркад, завершивший карьеру по окончании сезона-2018/2019, раскритиковал соотечественников за безответственное отношение к эпидемии коронавируса. Вчера, 16 марта, Фуркад сообщил, что у его племянницы, которая родилась 6 недель назад, диагностирован коронавирус.

«Я вернулся из другой страны и заметил полную безответственность со стороны французов. Наши соседи не выходят из дома, но в нескольких сотнях километров полно людей, ничего не изменилось. Мы настоящие идиоты», – написал биатлонист в своём "твиттере".

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. скончалось.

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