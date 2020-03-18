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Чемпионат Украины по биатлону отменён из-за коронавируса

Чемпионат Украины по биатлону отменён из-за коронавируса
Биатлон 0

Чемпионат Украины по биатлону, который должен был состояться в Буковеле с 25 по 29 марта, отменён в связи с принятыми Кабинетом министров Украины решений по противодействию распространения коронавируса, сообщает Biathlon.com.ua.

По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, в этот период спортсмены национальной команды проведут небольшой сбор, чтобы опробовать трассу в Буковеле, и, возможно, примут участие в контрольной тренировке.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 190 тыс. человек, более 7 тыс. умерли.

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