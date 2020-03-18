Чемпионат Украины по биатлону отменён из-за коронавируса
Чемпионат Украины по биатлону, который должен был состояться в Буковеле с 25 по 29 марта, отменён в связи с принятыми Кабинетом министров Украины решений по противодействию распространения коронавируса, сообщает Biathlon.com.ua.
По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, в этот период спортсмены национальной команды проведут небольшой сбор, чтобы опробовать трассу в Буковеле, и, возможно, примут участие в контрольной тренировке.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 190 тыс. человек, более 7 тыс. умерли.
Пидгрушная: странно, что несколько возрастных биатлонистов задержалось
Читайте также
- 18 марта 2020
-
08:39
- 17 марта 2020
-
11:55
-
10:53
-
10:02
-
09:23
-
09:14
- 16 марта 2020
-
22:54
-
21:51
-
21:13
-
20:46
-
19:08
-
18:29
-
18:16
-
18:12
-
17:17
-
13:58
-
13:54
-
12:56
-
11:25
-
10:48
-
09:42
-
09:13
-
09:11
-
00:42
- 15 марта 2020
-
23:26
-
22:08
-
17:28
-
16:58
-
16:21
-
15:20
-
12:55
-
11:12
-
11:01
-
10:31
-
09:47
Партнерский контент