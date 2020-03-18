Губерниев: тренеров сборной России назначают, чтобы уволить

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление мужской и женской сборных России по биатлону в завершившемся сезоне.
«Я согласен с Сергеем Чепиковым, который говорил о том, что в плюс сезон может занести себе Логинов, Халили и частично Елисеев. Остальные выступили явно ниже своих возможностей. «Двойки» по пятибалльной системе я сборной России поставить не могу. Но если женщины получают тройку с минусом, то мужчины получают тройку с плюсом. И этот плюс не команды. Этот плюс – Логинову. Саша – большой профессионал.
А вот по тренерам всё интересно. Мы же знаем, что их назначают, чтобы уволить. Я не сторонник, чтобы уволить, но пертурбации и в мужской, и в женской команде напрашиваются. Есть вопросы к тренерам. Женской сборной это касается чуть больше. Я согласен с мнением, что имеет смысл привлечь кого-то из лыжегоночных специалистов. Мы видим, как приход Венсана Витоза освежил французскую команду. Посмотрите, как Егор Сорин здорово помог Халили. Возможно, стоит кого-то из молодых специалистов привлечь для помощи Хованцеву», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».
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