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СБР не стал переходить на удалённую работу

СБР не стал переходить на удалённую работу
Биатлон 0

Союз биатлонистов России (СБР) принял решение не переходить на удалённую работу. Об этом сообщил глава организации Владимир Драчёв. При этом все вопросы сотрудники будут стараться решить по телефону.

«СБР не ушёл на удалённую работу, в нынешней ситуации стараемся проводить какие-то встречи по телефону, общаемся по Интернету, стараемся минимизировать контакты и встречи», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тысяч человек. Число погибших превысило 8 тысяч. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны, при этом большое количество международных организаций переходит на удалённую работу.

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