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Губерниев показал, как работает из дома

Губерниев показал, как работает из дома
Губерниев показал, как работает из дома
Биатлон 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев показал в «Инстаграме», в каких условиях ему приходится работать из-за карантина, вызванного угрозой распространения коронавирусной инфекции. По словам комментатора, он вынужден работать из дома — современные технологии это уже позволяют.

«Ребята и девчата, всем привет! Современные технологии позволяют работать из дома! Яркие прямые включения, обсуждения, споры! Главное, чтобы костюмчик сидел! Всем здоровья!» — написал Губерниев в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» комментатора.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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