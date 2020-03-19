Драчёв сообщил о переносе встречи с IBU по восстановлению СБР

Встреча руководства Союза биатлонистов России и Международного союза биатлонистов по вопросу восстановления СБР перенесена до особого распоряжения, сообщил глава СБР Владимир Драчёв.
«Встреча, естественно, перенесена из-за сложившейся ситуации до особого распоряжения. Будем встречаться отдельно и по восстановлению, и по текущим вопросам. Перенос даты никак на наши отношения с IBU не влияет», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».
IBU в декабре 2017 года ограничил СБР в правах. Россия продолжила заявлять биатлонистов на соревнования, но лишилась возможности выдвигать кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований. СБР необходимо выполнить 12 критериев для восстановления, среди которых есть и финансовые обязательства. Конгресс IBU в начале сентября 2019 года отказал СБР в полном восстановлении членства в организации. Очередная встреча должна была пройти 20-21 марта во время этапа Кубка мира в Осло, который был отменён из-за пандемии коронавируса.
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