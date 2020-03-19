«Сделаем всё, чтобы остановить этот проклятый вирус». Губерниев обратился к подписчикам

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев обратился к подписчикам, призвав их минимизировать посещение общественных мест и не поддаваться панике.
«Друзья, в эти сложные и непростые дни мы должны начать прежде всего с себя. В особенности это касается публичных людей: журналистов, спортсменов. Мы действительно много где бываем. Тогда, пускай тогда ещё в спокойной Финляндии, были на биатлоне, но общались со многими людьми.
Сейчас очень важно всем нам мобилизоваться и минимизировать посещение общественных мест. Обратите внимание на ЗОЖ, питание, не поддавайтесь паническим настроениям и делайте всё для того, чтобы остановить распространение проклятого вируса. Я желаю всем здоровья», — заявил Дмитрий в своём «инстаграме».
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 8000 человек. В России зарегистрировано уже более 190 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.
- 19 марта 2020
-
19:33
-
16:16
-
12:52
-
11:15
-
09:31
-
00:26
- 18 марта 2020
-
20:55
-
20:27
-
14:31
-
08:39
- 17 марта 2020
-
11:55
-
10:53
-
10:02
-
09:23
-
09:14
- 16 марта 2020
-
22:54
-
21:51
-
21:13
-
20:46
-
19:08
-
18:29
-
18:16
-
18:12
-
17:17
-
13:58
-
13:54
-
12:56
-
11:25
-
10:48
-
09:42
-
09:13
-
09:11
-
00:42
- 15 марта 2020
-
23:26
-
22:08