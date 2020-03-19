«Сделаем всё, чтобы остановить этот проклятый вирус». Губерниев обратился к подписчикам

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев обратился к подписчикам, призвав их минимизировать посещение общественных мест и не поддаваться панике.



«Друзья, в эти сложные и непростые дни мы должны начать прежде всего с себя. В особенности это касается публичных людей: журналистов, спортсменов. Мы действительно много где бываем. Тогда, пускай тогда ещё в спокойной Финляндии, были на биатлоне, но общались со многими людьми.



Сейчас очень важно всем нам мобилизоваться и минимизировать посещение общественных мест. Обратите внимание на ЗОЖ, питание, не поддавайтесь паническим настроениям и делайте всё для того, чтобы остановить распространение проклятого вируса. Я желаю всем здоровья», — заявил Дмитрий в своём «инстаграме».



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 8000 человек. В России зарегистрировано уже более 190 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.

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