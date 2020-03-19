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Союза биатлонистов Сербии более не рассчитывает на натурализацию Аввакумовой

Союза биатлонистов Сербии более не рассчитывает на натурализацию Аввакумовой
Биатлон 0

Глава Союза биатлонистов Сербии (СБР) Велимир Вукадин заявил, что в их планы более не входит натурализация российской биатлонистки Екатерины Аввакумовой.

«Мы не поддерживаем никаких контактов с Аввакумовой, с ней не связывался ни один из сотрудников Союза биатлонистов Сербии. Она покинула Сербию несколько месяцев назад и после этого не связывалась с нами.

Мы не знаем, что она намерена делать в будущем, поэтому мы больше не обращались в IBU по поводу выступления Аввакумовой в следующем сезоне», — цитирует Вукадина ТАСС.

Напомним, с 2017 года Аввакумова выступала в составе сборной Южной Кореи. Её лучшим результатом стало пятое место на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене (Австрия). После Олимпиады-2018 в Пхенчхане Екатерина завершила выступления за корейскую команду.

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