Шипулин: масок и не будет в наличии, пока их скупают паникёры без надобности

Депутат Государственной думы, бывший биатлонист Антон Шипулин прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.



«Улетая домой из «Шереметьево», встретил там коллег, депутатов Алексея Балыбердина и Льва Ковпака. Оба стоят в очереди на посадку в масках. Спрашиваю: «Вы чего в масках? Конспирация?». Говорят, что коронавирус бушует, здоровье своё берегут, об окружающих беспокоятся.



Недавно читал у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, что в Свердловской области больше 500 тысяч масок в аптеках, при этом люди из региона сообщают, мол, нет никаких масок в аптеках. Друзья, так не удивительно, что их нет. Масок и не будет в наличии, пока их скупают паникёры без надобности. Уверен, вы у меня не такие, и новости о коронавирусе воспринимаете здраво и спокойно.



Все необходимые меры по недопущению распространения инфекции в нашем регионе приняты, запас лекарств есть, врачи квалифицированные тоже, проведение массовых мероприятий пока ограничено. Ситуация находится под контролем.



Кстати, большая часть заразившихся в России — это те, кто приехал из неблагополучных с точки зрения коронавируса стран, случаев контактного заражения — единицы. Поэтому, друзья, заботьтесь о своём здоровье, особенно поберегите своих бабушек и дедушек, ведь они наиболее подвержены всяким инфекциям. И помните, что всё будет хорошо!



P. S. Лев, Алексей! Надеюсь, вы в багаже не везли пачки с гречкой и тушёнку?» — написал Шипулин в своем «инстаграме».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 8000 человек. В России зарегистрировано уже более 190 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.