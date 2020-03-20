СБР не станет вносить изменения в тренерский штаб мужской сборной

Союз биатлонистов России (СБР) не будет вносить изменения в тренерский штаб мужской сборной России по биатлону, утверждают «Известия» со ссылкой на собственный источник. Таким образом, работу с мужской сборной продолжат Сергей Белозёров, Максим Максимов и Артём Истомин.
«В отличие от Виталия Норицына, который не справился с поставленными задачами в женской сборной, к работе Белозерова и его помощников нет столь серьёзных претензий. Он продолжит тренировать сборную в следующем году. Возможно, для того чтобы подтянуть скорость, к их тренерской команде добавится специалист по лыжной подготовке», — заявил источник.
В завершившемся сезоне Кубка мира Александр Логинов и Матвей Елисеев принесли сборной России серебряную и две бронзовые медали. На чемпионате мира в Антхольце Логинов завоевал золотую и бронзовую медали.
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