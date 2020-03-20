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«Две стройные, как Витоцци, сосиски». Губерниев прокомментировал приготовление еды

«Две стройные, как Витоцци, сосиски». Губерниев прокомментировал приготовление еды
Биатлон / Кубок мира 0

Российский комментатор Дмитрий Губерниев, решивший перейти на работу из дома в условиях пандемии коронавируса, провёл репортаж с собственной кухни. В шуточном ролике Губерниев прокомментировал процесс приготовления еды.

«Здравствуйте, мы начинаем репортаж с моей кухни! Кто же быстрее окажется на моём столе? Эти яйца или две стройные, как Лиза Витоцци, сосиски?» — сказал Губерниев в импровизированном репортаже.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее в интернете уже появлялись аналогичные репортажи известных комментаторов. В частности, репортажи с кухни проводили футбольные комментаторы.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс. В России по состоянию на 20 марта насчитывается около 200 заражений.

Губерниев: теперь понятно, почему некоторые так не хотят, чтобы я лыжи комментировал!
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