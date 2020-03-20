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У Федерации биатлона Москвы украли 10 винтовок на 390 тыс. рублей

У Федерации биатлона Москвы украли 10 винтовок на 390 тыс. рублей
Биатлон 0

Неизвестные украли принадлежащие Федерации биатлона Москвы 10 винтовок и 22 коврика для стрельбы. Об этом рассказал президент организации Сергей Рожков.

Комментируя детали преступления, президент уточнил, что речь идёт о пневматических винтовках МР-61, которые предназначены для начального обучения стрельбе и тренировки начинающих биатлонистов.
«Было украдено 10 винтовок МР-61 и 22 коврика для стрельбы. Сумма ущерба составила 390 тысяч рублей», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Напомним, в настоящее время в России из-за коронавируса отменены все крупные соревнования, в том числе соревнования по биатлону. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

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