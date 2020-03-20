Полиция возбудила дело о краже винтовок у федерации биатлона Москвы

Полиция возбудила дело о краже винтовок у федерации биатлона в Москве. Ранее президент федерации биатлона Москвы Сергей Рожков сообщил, что у организации украли 10 винтовок и 22 коврика для стрельбы.
«11 марта в полицию поступило заявление от представителя спортивной организации о краже спортинвентаря на 1-й Владимирской улице», — приводит слова сотрудника полиции РИА «Новости».
По словам собеседника, ущерб от кражи составил более 401 тыс. рублей. Полиция приступила к поискам злоумышленников. Уголовное дело возбуждено по части 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
В настоящее время в России из-за коронавируса отменены все крупные соревнования, в том числе соревнования по биатлону. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.
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