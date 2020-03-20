Самуэльссон пошутил о коронавирусе, но затем подчеркнул, что не заразился им

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон пошутил с одним из местных журналистов о пандемии коронавируса.

«Есть ли предложения, как можно ущипнуть коронавирус?» — написал Самуэльссон в своём «твиттере».

На это шведу ответил журналист Маттиас Тьернстрём. Он написал, что хотел бы ущипнуть коронавирус, если бы был спортсменом. При этом Тьернстрём добавил, что его бы не заботило, что бы случилось дальше. На это Самуэльссон ответил, что и сам бы «ущипнул вирус», если бы знал куда и как. А затем шведский биатлонист подчеркнул, что не болен коронавирусом.

В настоящее время в России из-за коронавируса отменены все крупные соревнования, в том числе соревнования по биатлону. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

Ранее с помощью микроскопа были сделаны первые снимки коронавируса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».