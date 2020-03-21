Губерниев в шуточном ролике прокомментировал художественный фильм

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев провёл импровизированный репортаж, включив художественный фильм на «Гребне волны».
«На «Матч ТВ» продолжается драка Патрика Суэйзи и Киану Ривза! Патрик заходит и бьёт!», — прокомментировал происходящее Губерниев.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Губерниев в аналогичном шуточном ролике прокомментировал процесс приготовления завтрака. Сосиски он тогда назвал «стройными, как Витоцци».
В интернете уже появлялись аналогичные репортажи известных комментаторов. В частности, репортажи с кухни проводили футбольные комментаторы.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс. В России по состоянию на 20 марта насчитывается около 200 заражений.
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