Губерниев в шуточном ролике прокомментировал художественный фильм

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев провёл импровизированный репортаж, включив художественный фильм на «Гребне волны».

«На «Матч ТВ» продолжается драка Патрика Суэйзи и Киану Ривза! Патрик заходит и бьёт!», — прокомментировал происходящее Губерниев.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Губерниев в аналогичном шуточном ролике прокомментировал процесс приготовления завтрака. Сосиски он тогда назвал «стройными, как Витоцци».

В интернете уже появлялись аналогичные репортажи известных комментаторов. В частности, репортажи с кухни проводили футбольные комментаторы.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс. В России по состоянию на 20 марта насчитывается около 200 заражений.