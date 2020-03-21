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Аликин: у нас сейчас в тренерском штабе сборной находятся люди, которые не знакомы никому

Аликин: у нас сейчас в тренерском штабе сборной находятся люди, которые не знакомы никому
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин выступил против предложения ввести в тренерский штаб национальной команды специалиста по лыжным гонкам. Аликин выразил недоумение в связи с текущим составом тренерского штаба сборной.

С инициативой приглашения специалиста из лыжных гонок ранее выступил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков. Он предположил, что биатлонистам не хватает знаний, которые они могли бы получить от специалиста по лыжным гонкам.

«У нас были уже примеры приглашения лыжников в сборную. Лыжные гонки и биатлон — разные специфики. Ну, придёт он, даст нагрузки, а дальше что? У нас сейчас работают люди, которые абсолютно никому не знакомы, не понимаю, как они там находятся», — приводит слова Аликина РИА «Новости».

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