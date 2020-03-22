Француженка Эмонье завершила карьеру в 28 лет

Французская биатлонистка бронзовый призёр чемпионата мира — 2017 Селия Эмонье приняла решение о завершении профессиональных выступлений в возрасте 28 лет.
«Обожала возможность кататься на лыжах в самых красивых местах планеты. Впрочем, нужно признаться, в последние годы всё изменилось. Очень огорчает, что зима уже не такая. Причём это касается всего мира. Снег становится очень редким событием и ценным ресурсом. При этом обстановка на трассах теперь далека от моих идеалов красоты и экологичности.
Плюс ко всему я поняла, что профессиональный спорт слишком требователен и заточен лишь под самые высокие результаты. Мне трудно получать от него удовольствие. Покидаю спорт ради открытия в себе новых горизонтов. Начинается новое приключение», — написала Эмонье на своей страницей в «Фейсбуке».
Лучшим результатом Эмонье в Кубке мира по биатлону стало 22-е место в сезоне-2016/2017. Стоит отметить, что до 2015 года Селия была профессиональной лыжницей. В завершившемся сезоне француженка показала в общем зачёте 27-й результат.
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