Француженка Эмонье завершила карьеру в 28 лет

Французская биатлонистка бронзовый призёр чемпионата мира — 2017 Селия Эмонье приняла решение о завершении профессиональных выступлений в возрасте 28 лет.



«Обожала возможность кататься на лыжах в самых красивых местах планеты. Впрочем, нужно признаться, в последние годы всё изменилось. Очень огорчает, что зима уже не такая. Причём это касается всего мира. Снег становится очень редким событием и ценным ресурсом. При этом обстановка на трассах теперь далека от моих идеалов красоты и экологичности.



Плюс ко всему я поняла, что профессиональный спорт слишком требователен и заточен лишь под самые высокие результаты. Мне трудно получать от него удовольствие. Покидаю спорт ради открытия в себе новых горизонтов. Начинается новое приключение», — написала Эмонье на своей страницей в «Фейсбуке».



Лучшим результатом Эмонье в Кубке мира по биатлону стало 22-е место в сезоне-2016/2017. Стоит отметить, что до 2015 года Селия была профессиональной лыжницей. В завершившемся сезоне француженка показала в общем зачёте 27-й результат.