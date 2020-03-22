Привалов: в российском биатлоне надо делать революцию — терпеть это дальше уже невозможно

Бывший тренер сборных СССР и России Александр Привалов оценил ситуацию, сложившуюся в российском биатлоне.



«Есть много серьёзных вопросов. Чтобы перестроиться в работе, надо всё вдумчиво проанализировать, сделать определённые выводы. Исходя из этих выводов менять и тренеров, и, при необходимости, руководство. В биатлоне надо делать революцию, потому что терпеть это дальше уже невозможно. Просто-напросто стыдно, что наш вид спорта с ведущих позиций опустился ниже плинтуса.



Призывая к изменениям, говорю не лично о президенте Союза биатлонистов России Владимире Драчёве, а о том, что есть серьёзные проблемы во всём. Команду опустили на такой низкий уровень, что точечными решениями проблему уже не решить. По одной только методике подготовки вопросов очень много», — цитирует Привалова ТАСС.



В ходе сезона-2019/2020 сборная России обновила личный антирекорд по количеству гонок без медалей. Попасть на призовые места спортсмены не могли на протяжении 28 гонок подряд.