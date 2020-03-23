«Не забываем прокачивать попки!» Губерниев пробежался с лыжными палками по асфальту. Видео

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал в своём «инстаграме», чем можно заняться спортсмену, когда нет возможности полноценно тренироваться и выступать на фоне коронавируса.

«Ребята, ну что, не забываем прокачивать попки, а также плечевой пояс, руки, спину!» — сказал Губерниев в видео перед началом импровизированной тренировки.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.