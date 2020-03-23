«Не забываем прокачивать попки!» Губерниев пробежался с лыжными палками по асфальту. Видео
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал в своём «инстаграме», чем можно заняться спортсмену, когда нет возможности полноценно тренироваться и выступать на фоне коронавируса.
«Ребята, ну что, не забываем прокачивать попки, а также плечевой пояс, руки, спину!» — сказал Губерниев в видео перед началом импровизированной тренировки.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.
Читайте также
- 23 марта 2020
-
10:42
-
10:10
-
09:54
- 22 марта 2020
-
20:04
-
19:50
-
16:44
-
10:35
- 21 марта 2020
-
22:10
-
19:01
-
16:32
-
15:07
-
11:12
- 20 марта 2020
-
19:18
-
18:01
-
17:45
-
17:22
-
13:33
-
11:42
-
09:26
- 19 марта 2020
-
23:39
-
20:57
-
19:33
-
16:16
-
12:52
-
11:15
-
09:31
-
00:26
- 18 марта 2020
-
20:55
-
20:27
-
14:31
-
08:39
- 17 марта 2020
-
11:55
-
10:53
-
10:02
-
09:23
Партнерский контент