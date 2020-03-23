Экхофф: надеюсь, Нильссон не сразу станет топ-биатлонисткой

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала решение перейти в биатлон в исполнении олимпийской чемпионки, шведской лыжницы Стины Нильссон.

«Думаю, это просто здорово, жду её нетерпением. Она ведь очень быстрая лыжница», — приводит её слова TV2.

Экхофф спросили, сможет ли Нильссон сразу сражаться на равных с лучшими биатлонистками.

«Надеюсь, нет. Мне понадобилось 20 лет, чтобы выйти на текущий уровень. Но бывают невероятные таланты.

Денизе Херрман понадобилось на это какое-то время. Интересно, занималась ли раньше Стина стрельбой. Может, у неё талант?» — добавила Экхофф.

26-летняя Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров.