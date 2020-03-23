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«Пока слабаки Аршавин и Быстров тренируются...» Губерниев показал навыки вратаря. Видео

«Пока слабаки Аршавин и Быстров тренируются...» Губерниев показал навыки вратаря. Видео
Биатлон 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев достал вратарские перчатки, которые ему подарил бывший игрок футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев, и продемонстрировал соответствующие навыки, в шутку поддев других бывших игроков санкт-петербургского клуба Андрея Аршавина и Владимира Быстрова. Видео появилось в «инстаграме» Губерниева.

«Лучший вратарь мира тренируется дома! Много лет ждали своего часа перчатки от Вячеслава Малафеева! И пока слабаки Аршавин и Быстров вяло тренируются, я показываю комплекс домашних вратарских упражнений! Всем ЗОЖ, всем здоровья! Повторять аккуратно: работает профессионал!» — подписал Губерниев видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

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