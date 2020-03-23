Зайцева оценила перспективы Нильссон в биатлоне

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала решение перейти в биатлон в исполнении олимпийской чемпионки, шведской лыжницы Стины Нильссон.
«Круто, что ещё сказать. Если она достигла высот в одном виде спорта, решила для себя, что может попробовать себя где-то ещё, то ничего страшного в этом не вижу. Наоборот, это интересно, она ставит перед собой новые задачи, штурмует новые вершины. Может быть, она усилит сборную Швеции, хотя там и так есть перспективные, сильные спортсменки.
Ей всего 26 лет, всё впереди, я считаю. На самом деле всё зависит от спортсмена, как она относится к новым вызовам, перестраивается. Это зависит от характера, возможностей человека. Если она такая быстрая и легко перестраивается на что-то новое, то сможет перейти. В таком возрасте можно перейти, можно научиться стрелять. Всегда такое было, что лыжники переходили в биатлон. Думаю, что всё возможно, что она научится, самое главное — какой у неё темперамент, будет ли у неё получаться», — цитирует Зайцеву «Р-Спорт».
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