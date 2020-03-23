Гербулова: тяжело, когда проходишь отбор, а тебя не берут на соревнования

Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о начале подготовки к новому сезону. При этом спортсменка призналась, что у неё есть определённые проблемы с мотивацией.
«Тяжело заставлять себя выходить и работать. Особенно когда ты проходишь отбор, а тебя не берут на соревнования. Или когда ты плюешь на всё и снова начинаешь готовиться, а соревнования отменяют.
Сезон – боль и испытания, но я справлюсь. Ну что же, начинаем снова. Ноябрь, жди», — написала в «сториз» «инстаграма» Гербулова.
В завершившемся сезоне Гербулова так и не попала в состав сборной России, выступавшей на этапах Кубка мира. Сезон был завершён досрочно после того, как Международный союз биатлонистов (IBU) отменил заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
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