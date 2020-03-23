Губерниев: пример надо брать с Южной Кореи, там все прошли тесты на коронавирус поголовно

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, каким правилам следует, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса. Губерниев находится на карантине по собственному желанию.

«Хожу по-скандинавски в лесу в окрестностях Сходни, ни с кем не контактирую. Получаю удовольствие от ЗОЖа.

Если начнёт подходить человек, собирающий грибы? Я ближе, чем на метр, к нему не подойду. Я призываю наших бабушек, дедушек, родителей быть дома. Призываю молодых людей покупать продукты своим родственникам.

Ситуация серьёзная, приближается к критической. Молодцы Собянин и Воробьёв. Они очень вовремя подали непростую, но замечательную идею – попросили пожилых людей быть дома. Подали пример для всей страны, это очень важно. Давайте не будем брать пример с набитой дуры и преступницы – главного инфекциониста Ставрополья, которая всех перезаражала. Если есть возможность посидеть дома, то мы сидим дома. Спортом можно заниматься дома, пейте витамины. Всё непросто, но надо жить. Мы справимся со всеми невзгодами.

Я вернулся из-за границы, на следующий день после приезда вышло постановление о самоизоляции. Я с того момента не видел собственную маму, общаюсь с ней через окно. Она сидит на даче, минимум контакта. Я покупаю продукты, отвожу, оставляю у дома. Стараюсь в эту сторону не смотреть, хоть я и слежу за своим здоровьем.

Когда истечёт изоляция? Формально это всё истечёт вечером воскресенья. Но не думаю, что стоит торопиться с выходом на работу. Будут отпуска, есть возможность переждать эту лихую гадину.

В России замалчивают информацию? Я не питаюсь слухами. Я доверяю официальным данным, штабам. Люди занимаются одинаковой и разной работой одновременно. Ничего страшного, что они дублируют друг друга. Но пример брать надо с Южной Кореи. Там все прошли тесты поголовно, они решили эту проблему в зачаточном состоянии. Нам надо брать всё это на вооружение», — сказал Губерниев в эфире радио Studio 21.