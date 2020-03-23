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«Разорву слабаков Кержа, Шаву и Быстрика». Губерниев похвалился вратарскими навыками

«Разорву слабаков Кержа, Шаву и Быстрика». Губерниев похвалился вратарскими навыками
Биатлон / Кубок мира 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев продолжил обсуждение собственных вратарских навыков. Ранее комментатор опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал вратарское искусство. В записи комментатор отметил бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, а также экс-игроков Андрея Аршавина, Владимира Быстрова и Александра Кержакова.

В комментариях к записи Малафеев спросил, куда высылать вторую пару перчаток.

«Слава, спасибо! В новых разорву слабаков Кержа, Шаву и Быстрика. А то они чёта зазнались», — написал Губерниев.

После этого Быстров ответил: «Тренируйся. Будешь разорван!»

«Щеглам просьба не беспокоиться», — ответил Губерниев.

В настоящее время комментатор находится на карантине. Ранее он сообщил, что будет ближайшее время работать из дома.

«Пока слабаки Аршавин и Быстров тренируются...» Губерниев показал навыки вратаря. Видео
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