«Разорву слабаков Кержа, Шаву и Быстрика». Губерниев похвалился вратарскими навыками

Известный комментатор Дмитрий Губерниев продолжил обсуждение собственных вратарских навыков. Ранее комментатор опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал вратарское искусство. В записи комментатор отметил бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, а также экс-игроков Андрея Аршавина, Владимира Быстрова и Александра Кержакова.
В комментариях к записи Малафеев спросил, куда высылать вторую пару перчаток.
«Слава, спасибо! В новых разорву слабаков Кержа, Шаву и Быстрика. А то они чёта зазнались», — написал Губерниев.
После этого Быстров ответил: «Тренируйся. Будешь разорван!»
«Щеглам просьба не беспокоиться», — ответил Губерниев.
В настоящее время комментатор находится на карантине. Ранее он сообщил, что будет ближайшее время работать из дома.
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