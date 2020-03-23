Самуэльссон поддержал лыжницу Нильссон, решившую перейти в биатлон

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал решение шведской лыжницы Стины Нильссон перейти в биатлон. Нильссон — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
«Круто, что она переходит в биатлон. Поддерживаю её решение.
Шансы попасть в сборную в следующем сезоне? Сложно сказать. Она прекрасная лыжница, но всё ещё зависит от стрельбы. Тем не менее классно, что она решила попробовать силы в биатлоне. Если будет стараться и научится лучше стрелять, она сможет добиться успеха.
Следует ли норвежкам больше опасаться шведскую сборную? Да. Сборная становится всё сильнее», — цитирует Самуэльссона NRK.
Биатлонный сезон был завершён досрочно после того, как Международный союз биатлонистов (IBU) отменил заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
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