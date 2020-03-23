А. Резцова: СБР хочет привлечь лыжников в биатлон. Всё это смотрится сомнительно

Бывшая российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова считает, что Союз биатлонистов России (СБР) хочет привлечь к работе специалистов из лыжных гонок. Трёхкратная олимпийская чемпионка выразила сомнение в эффективности данной меры. Ранее о нехватке знаний специалиста из лыжных гонок говорил вице-президент СБР Сергей Чепиков.

«СБР очень хочет попытаться привлечь лыжников в биатлон. Не знаю, к чему это приведёт, кто на это клюнет, всё это выглядит сомнительно. Хоть мы и близкие по духу виды спорта, но в то же время совершенно разные по технике. В лыжном спорте можно голову отсечь и бежать после этого как хочешь, а в биатлоне нужно включать мозги, тем более вовремя и правильно», — цитирует Резцову РИА «Новости».