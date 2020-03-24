Вирер решила изменить свой вес в «Википедии»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер обратилась с вопросом к подписчикам в своём «инстаграме». По её словам, из-за вынужденного сидения на карантине, обусловленном пандемией коронавируса, у неё резко изменился вес.
«Кто-нибудь знает, как изменить вес в «Википедии»? Он меняется стремительно», — написала биатлонистка в «сториз» своего «инстаграма».
Доротея Вирер
Фото: https://www.instagram.com/dorothea_wierer/?hl=ru
В сезоне-2019/2020 Вирер во второй раз подряд завоевала «Большой хрустальный глобус», одержав победу в общем зачёте Кубка мира.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.
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