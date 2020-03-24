Губерниев спел песню группы «Лицей» и сыграл на ударных. Видео

Известный комментатор Дмитрий Губерниев показал в своём «инстаграме», чем можно заняться на карантине, введение которого обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Губерниев спел песню группы «Лицей», аккомпанируя себе на импровизированной ударной установке.

«Поддерживаю всех, кто на карантине или самоизоляции! Музыкальный самодеятельный привет из дома! С детства фанат группы «Лицей» и Анастасии Макаревич! Всем здоровья, всё будет хорошо!» — подписал комментатор видео.

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Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.