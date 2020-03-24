Олимпийский чемпион Алябьев посоветовал россиянам уходить из лыж в биатлон, как Нильссон
Российские лыжники могут последовать примеру олимпийской чемпионки Стины Нильссон и перейти в биатлон, ведь у некоторых спортсменов был такой шанс. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев.
О переходе из лыжных гонок в биатлон Нильссон объявила позавчера, 22 марта.
Алябьева спросили, хотел бы он видеть российских лыжников в биатлоне.
«Конечно, пусть бы приходили. Некоторые бы хорошо смотрелись, ведь советовали и предлагали. Анна Нечаева, она ведь занималась биатлоном, но не получилось. Думаю, что из этого вышло бы что-то хорошее», — приводит слова Алябьева «Р-Спорт».
Также перспективы Нильссон в биатлоне оценили бывшие спортсменки Ольга Зайцева и Анфиса Резцова.
Зайцева оценила перспективы Нильссон в биатлоне
«У нас такой провал, что не знаю». Резцова увидела в Нильссон угрозу для россиянок
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