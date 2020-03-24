Гурьев: перед ЧМ думали, что проблем со стрельбой нет. После промахов оказались прибитыми

Тренерский штаб сборной России по биатлону перед началом чемпионата мира в Италии был уверен, что со стрельбой у спортсменок проблем нет, но в спринте команда оказалась «прибитой», сказал тренер женской сборной Леонид Гурьев.

Чемпионат мира проходил с 13 по 23 февраля в Антхольц-Антерсельве. Российские биатлонистки остались на турнире без медалей.

«С нами также готовились сборные Германии, Швеции, Чехии. Для всех команд было безветрие, стреляли не на высоком пульсе. В первую неделю у нас было восстановление после этапов Кубка мира, во вторую уже работали. Режим был немного не тот, спортсменам приходилось стрелять на высоком пульсе. То, что мы приехали в Антхольц, на высоту 1600 метров, — нам всё это пошло не на руку.

В Риднау все стреляли сплошные ноли, а после спринта на чемпионате мира они не ожидали, что так всё будет. Подходили к чемпионату миру с пониманием, что со стрельбой проблем нет. Всё классно, патроны есть, а потом после промахов оказались прибитыми. В пасьюте уже отошли», — цитирует тренера «Р-Спорт».